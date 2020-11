Lo scambio saltato tra Milwaukee e Sacramento per portare Bogdan Bogdanovic ai Bucks ha portato la NBA ad aprire un’investigazione su quanto successo, per accertarsi che non ci siano state violazioni delle regole anti-tampering. Una situazione che potrebbe avere ripercussioni anche per Giannis Antetokounmpo

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: non capita praticamente mai che uno scambio annunciato come “fatto” da parte di uno dei giornalisti di punta della NBA come Adrian Wojnarowski o Shams Charania salti all’improvviso, specialmente dopo quasi 48 ore che è diventato di dominio pubblico. Eppure il passaggio di Bogdan Bogdanovic ai Milwaukee Bucks, dato per certo solo qualche giorno fa, è definitivamente saltato a poche ore dal Draft, come confermato anche dal fatto che i Bucks ieri hanno tagliato Ersan Ilyasova, uno dei contratti inseriti all’interno dello scambio insieme a Donte DiVincenzo e DJ Wilson. Lo scambio per come era stato riportato, allora, non si può più fare, e Bogdanovic a partire da questa mezzanotte potrà cercarsi una nuova squadra con il suo status di restricted free agent (dando quindi ai Kings la possibilità di pareggiare ogni offerta). Ma che cosa è successo?

Perché è saltato lo scambio per Bogdanovic approfondimento Bogdanovic dice no ai Bucks, sarà free agent Le tempistiche di quanto accaduto non sono ancora chiare, ma pare che Bucks e Kings abbiano raggiunto un accordo “senza fare i conti con l’oste”, cioè senza coinvolgere attivamente Bogdanovic e il suo agente nelle loro discussioni. Secondo quanto scritto da Wojnarowski, i Kings e i Bucks speravano di inserire Bogdanovic all’interno di uno scambio più ampio, negoziando con lui un contratto a partire da venerdì, cioè la data di inizio ufficiale della free agency. Praticamente hanno concluso la trattativa ipotizzando un contratto tra i 14 e i 18 milioni all’anno per Bogdanovic, contratto che però i Bucks — secondo le regole — avrebbero potuto negoziare con il giocatore solo a partire da stanotte. Qualcosa però non stava bene a Bogdanovic, che è convinto (forse anche perché qualche altra squadra si è fatta viva nel frattempo) di poter prendere di più sul mercato dei free agent in termini di stipendio o di anni, e quindi ha detto chiaro e tondo di voler testare il mercato, facendo saltare tutto. Per concludere una sign & trade, infatti, serve il consenso di tutte le parti coinvolte (le due squadre e il giocatore), e una di queste evidentemente mancava. Ecco perché è saltato tutto.