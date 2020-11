Il n°23 dei Bulls, per salutare nel 1991 il dirigente Nike che ha creduto per primo in lui, decise di donargli un paio di scarpe utilizzate durante le sue prime NBA Finals, un modello diverso dagli altri con un foro in corrispondenza dell'alluce destro a causa di una contusione al dito del piede. Una delizia che andrà a ruba tra i collezionisti

Sonny Vaccaro è una delle poche persone che Michael Jordan deve davvero ringraziare per avergli permesso di diventare una delle più grandi icone dello sport mondiale. Il dirigente della Nike fu il primo a credere nel potenziale di MJ, a fargli firmare un contratto con la nota azienda che si occupa di materiale sportivo e a far spiccare il volo ad “Air Jordan”. Una figura a cui lo storico n°23 dei Bulls fu costretto a dire addio nel 1991, quando Vaccaro lasciò la Nike: una ricorrenza speciale, che richiedeva un regalo particolare. Jordan decise di spedire al suo amico un paio di scarpe diverso dagli altri - utilizzate durante la gara-3 delle prima Finals vinte da Chicago e con un foto sulla parte superiore della scarpa destra, per permettere a MJ di rilassare l’alluce contuso con cui fu costretto a calcare il parquet. Una vera e propria delizia per gli appassionati collezionisti, rimasta per quasi 30 anni nell’armadio del dirigente della Nike che adesso ha deciso di metterle in vendita: “È un regalo che ho conservato gelosamente per anni, che dimostra quanto fossimo legati: non avrei mai chiesto una cosa simile, è chiaro che fu lui di sua spontanea volontà a offrirmele”. Ora quel regalo può diventare milionario: la base d’asta al momento oscilla tra i 500.000 e i 750.000 dollari, ma il prezzo potrebbe salire. Per la gioia di Vaccaro e come ennesima dimostrazione del fatto che tutto ciò che tocca MJ diventa oro, o dollari.