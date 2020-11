Alcuni dei doni fatti nel corso degli anni dal n°23 dei Bulls a John Michael Wozniak - la guardia del corpo diventata famosa dopo alcune scene di “The Last Dance” - sono stati resi noti da una celebre casa d’asta americana che ha messo in vendita al miglior offerente anelli, orologi e non solo quelli

Il gesto con l’alzata di spalle fatta in faccia a Michael Jordan lo ha reso di diritto uno dei personaggi più interessanti e apprezzati di “The Last Dance” - il documentario uscito la scorsa primavera e dedicato alla carriera del n°23 dei Bulls. John Michael Wozniak però ha avuto la fortuna di condividere buona parte della sua vita al fianco di una delle stelle più importanti del panorama dello sport mondiale. Un privilegio che alle volte si è trasformato anche nell’opportunità di ricevere regali che sarebbero fuori portata per altre tipologie di clienti. Una lista resa in parte nota da una famosa casa d’asta di oggetti sportivi che ha messo in vendita dei cimeli che certamente andranno a ruba tra i collezionisti: Wozniak nel corso degli anni infatti ha ricevuto un anello di diamanti - fotocopia identica di quello preparato dai Bulls dopo il sesto titolo conquistato nel 1998. Non solo quello, ma anche un Rolex ricevuto come dono di Natale nel 1993, oltre a una maglia di Jordan indossata ai tempi degli Wizards e dall’enorme valore soprattutto per gli appassionati NBA. La famiglia di Wozniak ha conservato anche le sue divise, quelle indossate da uomo della sicurezza nei tanti anni di servizio allo United Center: con quella scritta “Chicago Bulls” sulle spalle, anche un oggetto del genere conserva in sé un valore ben superiore rispetto a quello che si possa immaginare.