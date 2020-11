Michael Jordan ha annunciato di aver donato in beneficienza i 2 milioni di dollari ricevuti per The Last Dance, aiutando l’associazione Feeding America per aiutare le persone in difficoltà. La donazione aiuterà le banche del cibo della Carolina e di Chicago, i due luoghi più importanti nella vita di MJ

Fin dall’inizio era noto che tutto il ricavato di Michael Jordan per The Last Dance sarebbe andato in beneficienza. L’idea della serie sui Chicago Bulls degli anni ’90, infatti, non era quella di arricchirsi, quanto quella di rinverdire i fasti di una squadra leggendaria e, allo stesso tempo, fare del bene. MJ ha quindi annunciato che i due milioni di dollari ricevuti per la realizzazione della serie sono stati donati a Feeding America, un’organizzazione che si occupa di sfamare le persone in difficoltà. “In questi tempi complicati e in un anno di difficoltà inimmaginabili per via del COVID-19, è più importante che mai prendersi una pausa e dire grazie” ha detto MJ nella settimana del Thanksgiving. “Sono orgoglioso di donare i proventi da The Last Dance a Feeding America e alle banche del cibo nella Carolina del Nord e del Sud e a Chicago, aiutando a sfamare la fame dell’America”.