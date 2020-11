1/10 ©Getty

FISICITÀ | Come tanti altri ex giocatori NBA, anche Kenyon Martin ha un’idea molto chiara di cosa manca alla lega di oggi: fisicità. Tanto che secondo lui “nella NBA di oggi non avrei potuto giocare, perché non so come si simula o come non si difende. Non mi sono mai tirato indietro e ho giocato duro a ogni possesso di ogni partita. Mi dicevano sempre che avrei dovuto giocare negli anni ’80 o ’90. Nella NBA di oggi sarei primo per espulsioni” ha detto l'ex prima scelta assoluta al Draft 2000