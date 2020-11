Il n°7 dei Brooklyn Nets, pronto all’esordio con la squadra di New York a quasi un anno e mezzo di distanza dalla rottura del tendine d’Achille nella finale contro Toronto del 2019, è intervenuto via Twitter in un dibattito che lo indicava come un realizzatore migliore di MJ: “Non paragonatemi a Jordan, lui è unico e inarrivabile. Ancora guardo le sue partite per imparare”

La capacità di muovere la retina è seconda a pochissimi, non solo tra gli avversari di oggi, ma più in generale nella storia della pallacanestro NBA. Una combinazione perfetta di tecnica, fisicità, altezza, centimetri e comprensione del gioco, un missmatch in continuo movimento e in giro sul parquet contro qualsiasi tipo di difesa. Kevin Durant è un piacere per gli occhi, a prescindere dalla classifiche e dalla voglia di contrapporlo o incasellarlo all’interno di schemi fissi che costringono a dire: “A è meglio di B, ma peggio di C”. Tralasciando le singole opinioni però, alcune cose restano immutabili e costanti per tutti: una di queste è certamente “non nominare il nome di Michael Jordan invano”. La tentazione degli ultimi giorni infatti è stata quella di comparare la capacità da realizzatore di MJ con quella di Durant, secondo alcuni addirittura più efficace del n°23 dei Bulls. “Se KD volesse, potrebbe farne 35 ogni sera come faceva Jordan. Questa è la migliore definizione del concetto di immancabile”. Uno dei tanti tag che avranno intasato la casella “notifiche” del profilo dell’All-Star dei Nets, che ha deciso di rispondere in prima persona e chiudere definitivamente il discorso: “Michael Jordan è unico. Livello divino, inarrivabile e senza paragone, un maestro unico di pallacanestro. Ancora oggi continuo a guardare le sue partite per imparare. Tenetemi fuori da questo genere di discussioni, per favore”. Un modo per placare gli animi, almeno fino al prossimo dibattito.