I Bucks sicuri: “Giannis non è come LeBron e KD”

Esauriti i colpi di mercato e la maggior parte delle estensioni dei giocatori al terzo anno, ci sono due grossi punti di domanda che rimangono nella NBA. Il primo riguarda Anthony Davis, che è atteso a firmare il suo nuovo contratto con i Los Angeles Lakers nei prossimi giorni (e sarà interessante capire come verrà strutturato); il secondo, e forse ancora più importante, è il futuro di Giannis Antetokounmpo. I Milwaukee Bucks gli hanno presentato l’offerta di estensione contrattuale da 228 milioni di dollari in cinque anni e, anche se il due volte MVP non ha ancora messo nero su bianco il suo impegno, in Wisconsin rimangono convinti che Antetokounmpo rimarrà — anche perché è fatto in maniera diversa rispetto alle altre superstar. “I Bucks sono sempre rimasti fiduciosi sin dal giorno in cui è finita la stagione, anche quando non c’era grande consenso su una sua firma” ha detto Brian Windhorst di ESPN. “Loro dicono sempre: ‘Giannis non è come Kevin Durant e non è come LeBron James. È fatto in maniera diversa. Crediamo che sia all-in su di noi. Perciò crediamo che rimarrà'”.