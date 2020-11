"Devo un titolo a Philadelphia: mi hanno scelto per questo motivo", proclama il centro dei Sixers a pochi giorni dal via della nuova stagione. Che vede come un'annata di riscatto, per lui ("Fuori dai primi quintetti NBA? Un pugno nello stomaco") e per la squadra ("Pensavamo di poter vincere: non ci siamo andati neppure vicini")

Mancano pochissimi giorni al via dei training camp della nuova stagione NBA e da Philadelphia arrivano notizie di un Joel Embiid motivatissimo. Le ragioni? Un’annata — quella appena trascorsa — “molto deludente”, nelle parole dello stesso centro dei Sixers. “L’anno scorso sentivamo di poter vincere, e invece non ci siamo andati neppure vicino”, le sue parole. “Anche personalmente, trovo assurdo non essere stato incluso neppure in uno dei tre migliori quintetti NBA [era nel secondo al termine di entrambe le ultime due stagioni, ndr] e per me questa scelta è stato come un pugno nello stomaco. Devo migliorare — ammette — ma soprattutto devo tornare a essere lo Joel Embiid che due anni fa viaggiava a 28 punti di media ed era il miglior difensore della NBA”. Una incoronazione — quest’ultima — assolutamente soggettiva (visto che il premio NBA andò a Rudy Gobert, pari ruolo degli Utah Jazz) ma il senso è chiaro: Joel Embiid vuol tornare a recitare da protagonista ai massimi livelli NBA, e l’ambizione non gli manca. “Devo un titolo a questa città: per questo lavoro duro in continuazione, perché ho bisogno di centrare questo obiettivo. Mi hanno scelto per questo, devo trovare un modo per vincere l’anello”.