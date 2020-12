Un anno fa alcuni osservatori ed esperti del Draft lo indicavano come possibile scelta in Lottery, poi le sue percentuali dal campo (sotto il 40% complessivo) e la tenuta fisica in difesa, hanno portato le franchigie NBA a puntare su altri giocatori e non su di lui. Nico Mannion però sa che l’opportunità data dagli Warriors potrebbe rivelarsi migliore di tante altre, come raccontato al San Francisco Chronicle: “Sono arrivato in città e sono stato accolto da questa squadra da pochi giorni, ma so già di voler far parte di questo gruppo il più a lungo possibile. Non è una questione di scelta al Draft, ma di che tipo di spazio puoi trovare nella squadra che decide di puntare su di te. Per me gli Warriors possono rivelarsi come una grande occasione”. Nel frattempo è già entrato nel libro dei record, divenuto il quarto figlio a essere stato scelto al Draft dalla stessa squadra del padre. Era già successo in passato con Jerian e Harvey Grant con gli Wizards, TJ e Brad Leaf con i Pacers e Allie e Al McGuire con i Knicks, ma soltanto questi ultimi hanno giocato almeno una partita a testa con la squadra di New York (nel caso di Allie, due partite nel 1973 per l’esattezza). Pace Mannion invece con Golden State ha disputato 57 gare nella sua stagione da rookie in NBA, prima di iniziare un lungo giro e cambio di franchigie. Una strada che il figlio spera di non ripercorrere, trovando stabilità, minuti e spazio già agli Warriors.