Suona meglio in inglese — “The sky is the limit” — ma il senso è chiaro, ed è quello di un’investitura: Steph Curry è convintissimo che Nico Mannion sarà in grado di ritagliarsi un ruolo importante nei nuovi Warriors, tornati ambiziosi dopo l’ultima travagliata stagione. Il leader di Golden State — che nel 2018 aveva ospitato al suo camp estivo proprio il futuro giocatore di Arizona avendo così già modo di vederlo all’opera da vicino — non ha dubbi: “Sono davvero convinto che il suo unico limite sia il cielo, anche dopo avergli parlato appena dopo la scelta al Draft”, ha dichiarato Curry a un’emittente locale californiana. “È più esperto, più saggio di quanto dovrebbe essere per la sua età: non gioca come dovrebbe fare un 19enne appena uscito dalla sua unica stagione al college”.