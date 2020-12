Quando la NBA annuncia il proprio calendario televisivo, il conto delle apparizioni stagionali sui network nazionali è sempre un passatempo divertente per calibrare le attese (e le aspettative) sulle squadre più considerate. Non ha fatto eccezione il varo del calendario 2020-21, che vede al primo posto i campioni in carica dei Lakers (16 passaggi in tv nazionale — qui la classifica completa). Al solito, però, ci sono sempre squadre e franchigie che si sentono snobbate dalle scelte dei network, vuoi perché sottovalutate per il proprio talento, vuoi perché appartenenti a mercati di piccole dimensioni che si pensa possano generare poco interesse a livello nazionale. Quest’anno in particolare c’è una squadra che più di altre è risultata offesa dalla compilazione dei calendari tv: dopo che da più parti il proprio mercato era stato definito come il migliore di tutta la lega, gli Atlanta Hawks si sono ritrovati con una sola apparizione in tv nazionale in tutta la prima parte di stagione NBA (fino al 4 marzo).