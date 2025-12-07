Giannis prova a spegnere le voci di mercato

Nel corso della settimana attorno a Giannis Antetokounmpo sono tornate ad addensarsi le voci di mercato più insistenti, con ESPN che ha riportato la notizia delle discussioni tra il suo agente e i Milwaukee Bucks riguardanti il suo futuro e un possibile addio. L’infortunio al polpaccio subito dopo appena 3 minuti di partita contro Detroit, e che lo terrà fuori dai campi probabilmente per un mese, non hanno fatto altro che accrescere le attenzioni attorno ai Bucks, ma non è ancora detto che il futuro del greco sia lontano dal Wisconsin. "Ho parlato con Giannis e mi ha parlato di come abbia ancora i piedi ben piantati a terra" ha detto il reporter Chris Haynes. "Mi ha detto che la sua concentrazione è ancora tutta sui Bucks. 'Ci sono persone che vedono una porta e si affrettano ad attraversarla per fuggire' mi ha raccontato. 'Ma quando io vedo un muro, voglio andargli addosso fino a sfondarlo per fare in modo che le cose funzionino. Voglio tornare in salute e provare ad aiutare la squadra'. Lui stesso non sa cosa sta succedendo dietro le quinte riguardo il front office o quale sia la loro idea: la sua concentrazione è affrontare la situazione difficile e non fuggire".