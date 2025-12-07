Giannis prova a spegnere le voci di mercato

Il futuro di Giannis Antetokounmpo è tornato al centro della scena dopo le discussioni avute con la dirigenza dei Milwaukee Bucks riguardanti un suo possibile addio, ma parlando con il reporter Chris Haynes ha mandato un messaggio opposto: "Quando vedo un muro, voglio sfondarlo e fare in modo che le cose funzionino" ha detto il due volte MVP, che ha spiegato anche la decisione di cancellare buona parte dei suoi post sui social
Nel corso della settimana attorno a Giannis Antetokounmpo sono tornate ad addensarsi le voci di mercato più insistenti, con ESPN che ha riportato la notizia delle discussioni tra il suo agente e i Milwaukee Bucks riguardanti il suo futuro e un possibile addio. L’infortunio al polpaccio subito dopo appena 3 minuti di partita contro Detroit, e che lo terrà fuori dai campi probabilmente per un mese, non hanno fatto altro che accrescere le attenzioni attorno ai Bucks, ma non è ancora detto che il futuro del greco sia lontano dal Wisconsin. "Ho parlato con Giannis e mi ha parlato di come abbia ancora i piedi ben piantati a terra" ha detto il reporter Chris Haynes. "Mi ha detto che la sua concentrazione è ancora tutta sui Bucks. 'Ci sono persone che vedono una porta e si affrettano ad attraversarla per fuggire' mi ha raccontato. 'Ma quando io vedo un muro, voglio andargli addosso fino a sfondarlo per fare in modo che le cose funzionino. Voglio tornare in salute e provare ad aiutare la squadra'. Lui stesso non sa cosa sta succedendo dietro le quinte riguardo il front office o quale sia la loro idea: la sua concentrazione è affrontare la situazione difficile e non fuggire".
Giannis spiega i post cancellati sui social: "Questione di privacy"
Nelle ultime settimane aveva fatto particolarmente rumore anche la decisione di Giannis di cancellare gran parte dei suoi post su Instagram, lasciandone alcuni solamente per motivi commerciali di sponsorizzazione e solamente due legati ai Bucks, quelli delle vittorie del titolo del 2021 e della NBA Cup di un anno fa. "Gliene ho parlato e mi ha detto di averlo fatto tre o quattro settimane fa cancellando tutti i post, non solamente quelli dei Bucks, ma soprattuto quelli legati alla sua famiglia. Mi ha detto che in questo momento la cosa più importante è la riservatezza e la privacy della sua vita".