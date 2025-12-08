Kuminga resta in panchina: "Succede a tutti"

Kerr: "Abbiamo tanti giocatori che stanno dando il massimo"

Un contratto che con ogni probabilità verrà scambiato da qui al prossimo 5 febbraio, come era apparso chiaro da subito al momento della firma e come suggerisce lo scarso spazio che sta avendo. Dopo un buon inizio, Kuminga è stato messo fuori dal quintetto base dopo 13 partite e ha saltato le successive sette per una tendinite al ginocchio, e dal suo rientro è stato tutt’altro che efficace (12/40 al tiro in quattro partite). "Succede più o meno a tutti, a parte le stelle" ha spiegato Kerr sulla decisione di tenere Kuminga in panchina per 48 minuti. "Ci sono giocatori che entrano ed escono dalla rotazione in base a chi è a disposizione e a come sta giocando la squadra. È così che funziona questa lega: c’è sempre qualcuno dietro di te che vuole farti il posto. Tutti devono competere e dare il loro meglio per la squadra. Abbiamo molti giocatori che lo stanno facendo ora". Parole che sanno tanto di bocciatura, anche se Kuminga al momento sta facendo buon viso a cattivo gioco: "Stiamo andando bene e le cose stanno funzionando, perciò non ha senso cambiare la rotazione. Non ho nessun problema: mi alleno e mi faccio trovare pronto perché non si sa mai come possono andare le cose. Credo nelle mie capacità e nel mio gioco, cerco di comportarmi da professionista. Quello che è successo in estate è il passato ormai, non posso concentrarmi su tutto, ho voltato pagina. Io e coach Kerr abbiamo un buon rapporto, parliamo e troviamo una soluzione. Ma non abbiamo problemi. Continuerò a rimanere felice, concentrato e positivo".