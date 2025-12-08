Anche senza SGA, OKC non perde mai: record 23-1

Offerte Sky
NBA, anche senza SGA, OKC non perde mai: terza squadra di sempre con record 23-1

NBA
©Getty

Per la prima volta in stagione gli Oklahoma City Thunder hanno dovuto fare a meno di Shai Gilgeous-Alexander, fermato da una borsite al gomito, ma non hanno battuto ciglio, travolgendo gli Utah Jazz a domicilio per conquistare la 15^ vittoria consecutiva, pareggiando il record di franchigia stabilito un anno fa. Con questo successo il loro record è salito a 23-1: nella storia NBA solo due altre squadre ci sono riuscite per cominciare la stagione

Agli Oklahoma City Thunder mancava solo un tipo di vittoria in questo trionfale inizio di stagione: un successo senza poter contare su Shai Gilgeous-Alexander. Fino a ieri notte infatti i campioni in carica avevano sempre fatto affidamento sul loro MVP, ma per la trasferta sul campo degli Utah Jazz il canadese ha dovuto alzare bandiera bianca per via di una borsite al gomito. Senza di lui e altri due titolari come Luguentz Dort e Isaiah Hartenstein, oltre a un membro chiave della rotazione come Alex Caruso, i Thunder non hanno però avuto nessun problema a superare i Jazz, vincendo il primo quarto per 45-20 e toccando il +42 nel corso di un match mai in discussione. Con 25 punti a testa di Chet Holmgren (anche 9 rimbalzi) e Jalen Williams (anche 8 assist), la squadra di coach Daignault ha conquistato la quindicesima vittoria consecutiva, pareggiando il record di franchigia realizzato lo scorso anno, e portato a 23-1 il loro record stagionale in vetta alla Western Conference. Nella storia della NBA solamente i New York Knicks del 1969-70 (23-1) e i Golden State Warriors del 2015-16 (24-0, poi 73-9 a fine anno, record ogni epoca) hanno cominciato la stagione come i Thunder si quest’anno, che continuando di questo passo registrerebbero un record di 79 successi e sole 3 sconfitte mai visto prima nella storia NBA. Un ruolino di marcia impressionante e preoccupante per il resto della lega, visto che neanche l’assenza di SGA sembra intaccare minimamente il rendimento dei campioni in carica, attesi ora al loro quarto di finale di NBA Cup contro Phoenix per suggellare un 2025 a dir poco eccezionale.

Anche senza SGA, OKC non perde mai: record 23-1

Per la prima volta in stagione gli Oklahoma City Thunder hanno dovuto fare a meno di Shai...

