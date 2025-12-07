New York-Orlando alle 18 su Sky Sport Basket

Offerte Sky
NBA, New York Knicks-Orlando Magic alle 18 su Sky Sport Basket

NBA

I New York Knicks cercano la rivincita contro gli Orlando Magic, l’unica squadra contro cui hanno perso in casa in 13 partite disputate al Madison Square Garden in questo inizio di stagione. Sfida in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW a partire dalle 18 col commento di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina

In questo inizio di stagione i New York Knicks seguono una regola: se in casa si balbetta (3-6 il record fino a questo momento), in casa si domina. In tredici partite disputate fino a questo momento infatti la squadra di Mike Brown ha perso solamente una volta, lo scorso 12 novembre contro gli Orlando Magic. Per questo i blu-arancio avranno ancora più voglia di prendersi la rivincita contro l’unica squadra in grado di batterli al Madison Square Garden, ospitando i Magic che hanno ritrovato Paolo Banchero nell’ultima gara vinta nel derby della Florida contro Miami dopo 10 partite di assenza. Le due squadre, dopo un inizio non entusiasmante, sono tornate ad occupare i piani alti della classifica a Est, con i Knicks secondi con un record di 15-7, a 2.5 gare di distanza dal primo posto dei Detroit Pistons, e i Magic quarti con un record di 14-9, alla pari di Boston e Miami. Una sfida d’alta classifica che promette di essere particolarmente combattuta: appuntamento alle 18 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina.

