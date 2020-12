In questa lunga media week che ha accompagnato un anomalo avvio di stagione e preceduto gli allenamenti di squadra previsti per le prossime due settimane, Paul George ha fatto discutere - più volte - a causa delle sue dichiarazioni, ricevendo in risposta messaggi sia dal suo ex allenatore Doc Rivers che da un avversario in campo e fuori come Damian Lillard. L’attuale coach dei Philadelphia 76ers è finito nell’occhio del ciclone dopo che l’ex All-Star dei Thunder aveva sottolineato che le difficoltà dei mesi scorsi nascevano dall’utilizzo anomalo che veniva fatto di lui sul parquet: “È stato il modo e le richieste che mi venivano fatte in campo che non mi convincevano. Avevo l’impressione che per Doc Rivers fossi soltanto un altro Ray Allen o un JJ Redick, solo uscite dai blocchi. Posso farlo, certo, ma non è il mio stile di gioco. Ho bisogno di mettermi in ritmo in altro modo, di giocare qualche pick&roll, di fare delle azione in post, di toccare il pallone in posizione differenti del campo. Lo scorso anno invece è stata davvero dura anche per questo”. Un attacco frontale, rimasto in sospeso per un paio di giorni prima che coach Rivers avesse l’occasione di replicare, rispondendo in maniera piccata alla più prevedibile delle domande: “Sono stato felice di aver allenato George. Ty Lue [attuale allenatore dei Clippers, ndr] è stato seduto al mio fianco per tutta la stagione, quindi immagino che le cose per lui non andranno in maniera molto diversa quest’anno. Abbiamo perso una partita e penso che c’è bisogno da parte di tutti di assumersi la responsabilità di quella sconfitta. È ovvio, si può sempre fare di meglio. Anche i giocatori possono fare di più…”. Difficile aggiungere altro nei confronti - tra l’altro - dell’ex fidanzato della figlia di Doc, ora sposata con Seth Curry che proprio come il suo allenatore a Philadelphia non vede l’ora di sfidare i Clippers sul parquet.