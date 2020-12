Quando nei giorni scorsi Carmelo Anthony — indossato per un anno il doppio zero — ha confessato “il bisogno di tornare ad avere il suo n°7”, la notizia a Portland e dintorni ha fatto ovviamente rumore. Perché ai Trail Blazers il n°7 è associato a Brandon Roy, talento tanto sfortunato quanto sfavillante, rimasto nel cuore di tutti i tifosi dell’Oregon. Rookie dell’anno, tre volte All-Star, “B-Roy” ha avuto una carriera crudelmente accorciata dagli infortuni ma non per questo meno leggendaria, motivo per cui la richiesta di ‘Melo andava a toccare un nervo abbastanza scoperto dalle parti di Portland. È stato però lo stesso Roy a mettere a tacere ogni possibile polemica: “Se vuole indossare il n°7 ne sarò soltanto onorato. Dovremmo permettergli di tornare al suo numero”, quello indossato da Anthony per tanti anni ai Knicks e poi anche con Thunder e Rockets (a Denver invece aveva il 15 esibito anche al college a Syracuse). Ma più ancora del permesso prontamente concesso a ‘Melo, a rendere onore all’ex n°7 dei Blazers è la spiegazione con cui ha giustificato la sua decisione: “Mi ricordo la gara di Natale 2009 disputata uno contro l’altro [41 punti per Roy in maglia Blazers, 32 per Anthony nei Nuggets, ndr]: tra il pubblico quel giorno c’era mia cugina, Juleesa Johnson, alle prese con un brutto tumore. Il suo giocatore preferito era ‘Melo, così dopo la partita gli chiesi se poteva brevemente incontrarla per fare una foto assieme. Lui era con la sua famiglia ma mi ha detto immediatamente di sì: quel gesto ha reso quella serata indimenticabile per Juleesa”.