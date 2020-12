Il 40enne spagnolo non vuole ancora smettere con la pallacanestro giocata e spera di tornare in NBA per giocare insieme al fratello Marc nei Los Angeles Lakers, puntando a un posto nella nazionale spagnola alle Olimpiadi di Tokyo. "Non sono nella condizione di chiedere nulla, ma sarebbe davvero speciale"

A sei anni di distanza dall’ultima volta, in questa stagione un Gasol tornerà a vestire la maglia dei Los Angeles Lakers. La speranza però, all’interno della famiglia catalana, è che siano due: parlando con Zach Lowe di ESPN, Pau Gasol ha infatti espresso il suo desiderio di tornare a giocare per i gialloviola. “Non mentirò: sarebbe molto speciale tornare ai Lakers e lo sarebbe ancora di più giocando insieme a mio fratello Marc. So di non essere nella posizione di poter chiedere nulla, non è che io abbia dieci offerte sul tavolo”. Pau, 40 anni, non appare in una partita NBA dal marzo del 2019, dopo essersi sottoposto a due operazioni per una frattura da stress nel piede sinistro. Insieme al suo agente ha avuto qualche discussione per partecipare a dei training camp con alcune squadre, ma ha preferito continuare a migliorare la sua condizione atletica nel nord della California, dove vive insieme alla moglie Catherine McDonnell e la loro neonata di tre mesi, Elisabet Gianna (in onore della famiglia Bryant, a cui rimangono legatissimi). Il suo sogno è quello di poter tornare a sentirsi un giocatore e non solo un “allenatore mascherato”: “Voglio l’opportunità di dare il mio contributo, di sentirmi necessario. Non voglio essere lì tanto per esserci, non è quello che sono. Voglio divertirmi, e i giocatori di solito si divertono giocando”.