Test rapidi anti-COVID in 30-90 minuti per la NBA

Anche la NBA, così come tutte le altre leghe del mondo, si prepara a portare avanti un campionato in mezzo alla pandemia. Ma mentre nella scorsa stagione la soluzione della “bolla” di Disney World si è rivelata di successo — almeno per quanto riguarda il controllo del COVID-19, visti gli zero casi registrati —, quest’anno la lega deve tornare nel mondo reale e prepararsi agli inevitabili casi di positività all’interno delle squadre. Per questo, come riportato da The Athletic, la NBA ha predisposto punti di raccolta giornalieri per test rapidi che possano dare alle squadre i risultati dei tamponi in circa 30 minuti per le squadre in casa e 90 per quelle in trasferta, in modo da contenere subito e isolare le eventuali positività prima di ogni partita. Come scritto nelle 158 pagine di protocollo di salute e sicurezza per questa stagione, anche i conviventi dei giocatori e degli staff dovranno sottoporsi al tampone due volte a settimana, cercando così di evitare che contagino i membri del gruppo squadra. Ai giocatori verranno proibiti anche alcuni luoghi come bar, club, palestre pubbliche o luoghi di assembramenti al chiuso con 15 o più persone per tutta la durata della stagione.