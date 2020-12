Ieri 12.030 casi su 103.584 tamponi, 491 decessi

Boccia: "Più rigorosi durante le festività"

Il Ministro Francesco Boccia a La Vita in diretta su Rai 1: "Stiamo valutando in queste ore se siamo in grado, con queste misure e una zona gialla nazionale, di contenere eventuali aumenti del contagio che toccheremo con mano a gennaio: non possiamo arrivarci con gli ospedali appesantiti, non possiamo permettercelo. Dobbiamo essere più rigorosi durante le festività. Le regole stanno funzionando e andiamo avanti così nei giorni lavorativi che abbiamo di fronte, per le festività dobbiamo decidere se chiudere di più, secondo me sì. Se ci saranno restrizioni ulteriori dobbiamo sapere che saranno solo per un periodo".