Quella tra la NBA e Kyrie Irving potrebbe essere solo la prima battaglia di una lunga guerra di logoramento. Nel corso della “Media Week” organizzata dalla lega per l’inizio della stagione, la stella dei Brooklyn Nets si era rifiutata di parlare con la stampa, preferendo esprimersi solo tramite un comunicato “per evitare che il mio messaggio venga distorto”. Brian Windhorst di ESPN aveva poi fatto trapelare che il campione NBA 2016 non aveva intenzione di parlare con i media per tutta la stagione, una chiara violazione delle regole del contratto collettivo della NBA. Per questo la lega ha cominciato a muoversi: come riportato da The Athletic e Yahoo, a Irving e ai Nets è stata comminata una multa da 25.000 dollari ciascuno, con la motivazione di “essersi rifiutato in diverse occasioni di rendersi disponibile ai media”.