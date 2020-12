"Mi sono sempre sentito il migliore in ogni squadra in cui ho giocato ma ora [ai Nets] mi guardo attorno e penso: 'Ehi, anche lui sa segnare quel tiro'". A inizio ottobre Kyrie Irving aveva voluto fare un complimento al suo nuovo compagno di squadra Kevin Durant, ma quelle parole non hanno fatto piacere a tutti. A cominciare proprio da LeBron James

“Questa è la prima volta nella mia carriera che mi ritrovo in campo con qualcuno e penso: ‘Hey, anche lui sa segnare questo tiro’”. Firmato Kyrie Irving, ma quel “qualcuno” non è LeBron James — il compagno di squadra più famoso che la point guard dei Nets abbia mai avuto — bensì Kevin Durant, con cui fra pochi giorni disputerà la sua prima partita in coppia a Brooklyn. Un commento fatto mesi fa, ma che ora proprio LeBron James ha voluto commentare, con una sola parola: “Damn!”, dannazione. “Ho chiamato il mio entourage e ho chiesto loro di spedirmi la trascrizione completa delle dichiarazioni di Kyrie”, ha rivelato “King” James. “E quando l’ho avuto in mano — Kyrie ha fatto quelle dichiarazioni al podcast di KD — non è che sia diventato matto o robe del genere, pensando a tutti i tiri che ho, ma sono rimasto comunque sorpreso, spiazzato: dannazione…”.