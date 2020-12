Tatum sempre più alto, Mitchell lo prende in giro

L’altezza è da tempo un problema per Donovan Mitchell. Lo è stata almeno fino a quando il suo debordante talento non gli ha permesso di zittire voci e polemiche a suon di canestri e giocate; qualità che andavano ben oltre quei cinque centimetri in più o in meno indicati dalle squadre che via via hanno puntato su di lui. L’All-Star dei Jazz però è molto sensibile quando si parla di misurazioni, di stime relative alle dimensioni dei giocatori: per quello ha subito rizzato le antenne quando i Celtics hanno deciso di ritoccare a rialzo l’altezza di Jayson Tatum. Un balzo in avanti di sei centimetri, che porta Tatum a ridosso dei due metri e 10 centimetri: fisico perfetto e dimensioni ideali per l’ala che ha già conquistato Boston nei suoi primi tre anni nella Lega, convincendo la squadra del Massachusetts a rinnovare al massimo salariale il suo contratto. Proprio come accaduto a Mitchell a Salt Lake City, nonostante un’altezza diversa e “l’onestà intellettuale” di non ritoccare a rialzo le proprie dimensioni. Almeno questo è ciò che pensa l’All-Star dei Jazz, che ha puntato il dito contro Tatum via Twitter: “Perché stai mentendo in maniera così spudorata”, chiede all’amico dei Celtics, ricevendo in risposta: “Questa è la mia quarta stagione da 19enne nella lega, sto ancora crescendo” - trovando così una definizione alternativa per i suoi 22 anni. Fosse vero, sarebbe l'ennesima pessima notizia per gli avversari dei Celtics: un Jayson Tatum sempre più equipaggiato da dover fermare.