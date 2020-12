12/12

IL CASO LEBRON JAMES | Il "Re" non compare nella top 10 dei contratti più ricchi per la diversa struttura degli accordi da lui firmati. A luglio 2018 ha effettivamente firmato per il massimo salariale a 154 milioni di dollari per 4 anni, per poi estendere poche settimane fa lo stesso contratto coi Lakers per due ulteriori anni, a 85 milioni di dollari. Ma su singolo contratto LeBron non entra in top 10