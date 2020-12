Quando esce una voce di mercato, specie riportata da entrambi i principali newsbreaker della NBA come Adrian Wojnarowski di ESPN e Shams Charania di The Athletic, è sempre utile farsi due domande: chi potrebbe essere la fonte della soffiata? E, conseguentemente, chi ha maggiormente da guadagnarci dall’uscita della notizia? Per cercare di capire dove finirà James Harden bisogna leggere anche questi segnali, come successo questa notte. Entrambi i giornalisti hanno infatti riportato la voce che i Philadelphia 76ers sarebbero disposti a inserire Ben Simmons in alcuni pacchetti per arrivare a James Harden, un notevole sviluppo delle trattative per il Barba che sembravano aver raggiunto uno stallo nei giorni passati sopratutto per il "no" dei Sixers nell'includere l'australiano. E anche se entrambi hanno sottolineato come un accordo tra le parti sia ancora molto lontano, ovviamente le speculazioni hanno cominciato a volare sui social — tanto che il capo della dirigenza dei 76ers Daryl Morey ha dovuto gettare acqua sul fuoco. “Non scambieremo Ben Simmons, è un pezzo importante del nostro futuro” ha detto ufficialmente a The Athletic, provando a spegnere sul nascere le voci sul suo All-Star di riferimento.