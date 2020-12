Gli Utah Jazz e Rudy Gobert hanno raggiunto l’accordo per un’estensione di contratto da 205 milioni di dollari in cinque anni, come riportato da ESPN. Il francese avrebbe potuto guadagnarne 228 con il supermax come Giannis Antetokounmpo, ma avrà comunque il contratto più oneroso nella storia NBA per un centro

Dopo Paul George e Giannis Antetokounmpo, un altro All-Star ha deciso di bypassare la free agency ed estendere subito il proprio contratto . Si tratta di Rudy Gobert , che ha deciso di aggiungere altri cinque anni e 205 milioni di dollari complessivi al proprio accordo con gli Utah Jazz , come riportato da ESPN. Si tratta del contratto più oneroso di sempre mai firmato da un centro , anche se tecnicamente Gobert avrebbe potuto firmare la stessa estensione di contratto di Giannis Antetokounmpo (228 milioni di dollari in cinque anni), trovando però un accordo "al ribasso" con la franchigia che lo ha scelto al Draft nel 2013. Il nuovo proprietario della franchigia Ryan Smith dimostra così la sua volontà di spendere, impegnandosi in maniera considerevole per il futuro della squadra. Nelle ultime tre stagioni Gobert ha vinto per due volte il premio di Difensore dell'Anno , segnalandosi come uno dei centri più dominanti della lega - formando una partnership destinata a durare nel tempo con Donovan Mitchell (anche lui fresco di rinnovo di contratto) , nonostante gli screzi nati nello scorso marzo per via del comportamento di Gobert con il coronavirus , diventando il primo giocatore noto a contrarre il COVID-19.

Gobert: "La squadra ha dimostrato di credere in me"

Gobert avrà una player option sull'ultimo anno di contratto, ma in ogni caso non potrà diventare free agent prima dell'estate del 2025, assicurando ai Jazz il controllo sugli anni migliori della sua carriera. "Significa che credono molto in me" ha detto il giocatore a ESPN commentando la firma. “Credono in quello che abbiamo costruito negli anni con questa organizzazione, con coach Quin Snyder e tutti i ragazzi. Per me è una benedizione incredibile. È estremamente motivante sapere che condividiamo tutti la stessa visione e abbiamo tutti lo stesso obiettivo per questo stato e questa franchigia”. Il giocatore ha anche scritto una lettera aperta sui social ai suoi tifosi: “Sono arrivato nello Utah che avevo 21 anni, venendo da una piccola città di lavoratori, Saint Quentin. Sono cresciuto come giocatore e come uomo negli ultimi sette anni. Mi avete visto nei momenti buoni e in quelli difficili e pieni di errori, ma siete stati pazienti nel veder credere questo ragazzino francese. Sono qui per rimanere e per VINCERE un titolo. Sono qui per vincere con i miei fratelli. Sono qui per vincere con coach Q e sono qui per vincere con voi. Andiamo. Merci”.