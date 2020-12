Basket Room Celebrity: Matteo Berrettini ospite a Sky Sport NBA

Durante le feste di Natale, non solo tanti appuntamenti sul parquet con il basket NBA, ma anche l’occasione per lanciare un nuovo appuntamento sui canali Sky Sport: uno speciale in cui parlare di basket anche con grandi dello sport appassionati di pallacanestro e in particolare di NBA. Si parte con Matteo Berrettini, tennista azzurro attualmente n°10 al mondo

Le vacanze di Natale sono da tempo appuntamento fisso con il basket NBA e quest’anno Sky Sport ha deciso di aggiungere al proprio palinsesto uno speciale nuovo per lanciare un spazio pensato non solo per gli appassionati di pallacanestro. Parte “Basket Room Celebrity edition”, dove a parlare di pallacanestro non sono soltanto i giornalisti e i talent di Sky Sport, ma anche sportivi innamorati della palla a spicchi e del basket NBA. Il primo ospite è Matteo Berrettini - attualmente n°10 al mondo nel ranking ATP e uno dei talenti più promettenti del tennis azzurro. L’appuntamento da non perdere e da segnare in questo ricco calendario delle vacanze natalizie è per mercoledì 30 dicembre alle 21 su Sky Sport NBA. Quello il primo passaggio di uno speciale che andrà poi in onda:

Mercoledì 30 dicembre alle ore 24 su Sky Sport NBA;

Giovedì 31 dicembre alle ore 16 su Sky Sport NBA;

Giovedì 31 dicembre alle ore 20.45 su Sky Sport NBA;

Venerdì 1 gennaio alle ore 13.30 su Sky Sport NBA;

Venerdì 1 gennaio alle ore 17 su Sky Sport NBA.

Uno speciale che darà il via a una serie di conversazioni molto particolari e diverse dal solito, per guardare alla NBA considerando anche un punto di vista diverso. Un altro modo per godere di uno degli spettacoli sportivi più divertenti al mondo.