Lakers-Mavs, Natale in campo pensando a Kobe

La presenza di Kobe Bryant allo Staples Center è sempre palpabile e ogni occasione è buona per ricordare la stella gialloviola scomparsa insieme alla figlia Gigi il 26 gennaio di questo terribile 2020. In occasione del Christmas Day contro i Dallas Mavericks Anthony Davis ha deciso di omaggiarlo scendendo in campo con le ‘Kobe 6 Grinch’. Le scarpe – ispirate al personaggio di fumetti e film e per questo completamente verdi – che indossò Bryant nella partita di Natale del 2010 contro Miami. “Le migliori scarpe di Natale sono assolutamente le Grinch – ha detto AD – non penso che qualcuno possa metterlo in dubbio”. Davis ha poi completato il suo omaggio con una prestazione alla Bryant, chiudendo con 28 punti, decisivi per il primo successo stagionale dei Lakers. Decisivi come sempre anche i 22 di LeBron James, che con questi punti è diventato il secondo marcatore di sempre della NBA nel giorno di Natale, proprio dietro a Kobe (superato Oscar Robertson).