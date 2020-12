Becky Hammon prima donna su una panchina NBA

Dopo anni trascorsi al fianco di Gregg Popovich su una panchina prestigiosa come quella dei San Antonio Spurs, è finalmente arrivato il momento che Becky Hammon e un po’ tutta la NBA stava aspettando. Uno spezzone di partita trascorso a guidare la squadra, dopo la più classica delle espulsioni per proteste che va ad ampliare la collezione di Popovich. Mai nessuna donna aveva avuto questa opportunità in passato, un altro muro invisibile ma consistente che cade. “Ovviamente è stato un momento molto particolare, uno di quelli che fanno la storia”, sottolinea la diretta interessata. “Pop ha puntato il dito verso di me e mi ha detto: “Ora ci pensi tu””. È bastata una mancata chiamata su DeMar DeRozan per mandare su tutte le furie l’allenatore degli Spurs, costretto a lasciare il campo sul finire di primo tempo e spazio alla sua assistente - che già nel 2015 aveva ricoperto il ruolo di head coach vincendo il titolo della Summer League di Las Vegas nel 2015. Alla sirena finale è 121-107 in favore dei Lakers: una sconfitta che finirà nel record di Popovich, che ha iniziato ufficialmente la gara come capo allenatore, e una partita che verrà ricordata per le 1.000 doppie doppie consecutive messe a referto da LeBron James nel giorno del suo 36esimo compleanno. Un match che rappresenta però un altro passo in avanti quando si parla di integrazione: “Sono a San Antonio dal 2007, faccio parte degli Spurs da 13 anni. Questa franchigia ha investito tanto su di me e non smetterò mai di ringraziarli”.