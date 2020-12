Non c'è pace per Danilo Gallinari. Dopo aver saltato le ultime due partite degli Atlanta Hawks per via di una contusione al piede sinistro, l'azzurro ha subito un nuovo infortunio nella sfida con i Brooklyn Nets, poi persa dai suoi compagni per 145-141 - subendo la prima sconfitta stagionale. Gallinari si è scontrato a rimbalzo con Kyrie Irving e ha avuto la peggio mettendo male il piede destro a terra: per lui si tratta di una distorsione alla caviglia, che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca dopo appena tre minuti dal suo ingresso in campo. E dire che il Gallo aveva cominciato forte, segnando 5 punti (un canestro in post sopra Joe Harris e una tripla contro Jarrett Allen) e catturando un rimbalzo nei 189 secondi in cui è rimasto sul parquet. L'azzurro non è più rientrato in campo ed è sembrato abbastanza dolorante quando è rientrato in panchina: non sono ancora noti i tempi di recupero, anche se è probabile che possa saltare diverso tempo per guarire completamente da questo nuovo infortunio.