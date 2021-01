George, storie tese con Booker e CP3. VIDEO

Qualche parola di troppo, un paio di spintoni e una smorfia a muso duro contro gli avversari. Si è chiusa così nel quarto periodo la superba partita giocata da Paul George contro Phoenix - leader con i suoi 39 punti nel successo meritato dai Clippers ai danni di un avversario complicato come i Suns. È il diretto interessato a spiegare cosa è successo con Devin Booker e Chris Paul: “Dovete chiedere a loro cosa hanno fatto. Io stavo parlando con l’arbitro quando CP3 è spuntato fuori dal nulla e la situazione è degenerata. Come ho già ripetuto, da parte mia non c’è stata nessuna provocazione: quando sono in campo non sono certo un tipo rissoso, ma non so bene per quale ragione continuano a esserci troppe chiacchiere su ciò che è accaduto in passato”. Il riferimento di George è chiaro, visto che Booker e Paul per stuzzicarlo gli hanno ripetutamente ricordato gli errori dal campo di cui è stata costellata l’avventura dell’All-Star dei Clippers all’interno della bolla di Orlando la scorsa estate: “Lo scorso anno ormai è acqua passata. Questa è una situazione completamente nuova per me, ho uno spirito e una concentrazione diversa. Dovete chiedere a loro da dove sono spuntati fuori quei discorsi”. Nessun riferimento alla frase che dal video del battibecco si intuisce leggendo il labiale del n°1 dei Suns: “Soft as* n***a”, chiaro riferimento alla mancanza di carattere da parte del giocatore dei Clippers.