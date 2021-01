L’ultima prestazione — la tripla doppia da 33 punti, 16 rimbalzi e 11 assist mandata a libri contro gli Houston Rockets — è l’esempio perfetto di quello che Luka Doncic è capace di portare alla causa dei Mavs ogni volta che scende in campo. Certo, non sempre queste cifre (sarebbe impossibile), ma la certezza che lo sloveno a ogni partita può serenamente essere il miglior realizzatore o il miglior rimbalzata o il miglior passatore della sua squadra. E a volte, tutte e tre le cose assieme. Come successo contro i Rockets — 33 punti, 3 in più di Tim Hardaway Jr.; 16 rimbalzi, 7 di più di Maxi Kleber; 11 assist, 7 in più dei 4 di Jalen Brunson — e come successo anche già in altre 38 occasioni nella sua pur giovanissima carriera NBA. La 39^ volta — quella della sfida vinta contro Houston — ha sancito anche il sorpasso in questa specifica graduatoria ai danni di Dirk Nowitzki, che nei 20 anni trascorsi in maglia Mavericks, per 38 volte era stato contemporaneamente il leader di squadra per punti, assist e rimbalzi. Al terzo posto, ma staccatissimo a quota 15, c’è Michael Finley, ma la corsa di testa di Luka Doncic appare appena iniziata, con il n°77 di Dallas capace di far crollare record e primati a ogni partita.