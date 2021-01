“Polemica? Nessuna polemica” (beef per l’esattezza, il termine che tanto piace quanto si tratta di fomentare lo scontro sui social). Rudy Gobert smorza all’apparenza sul nascere il potenziale incendiario delle parole a lui rivolte da Shaquille O’Neal, che a più riprese aveva attaccato il centro francese degli Utah Jazz. “Dovrebbe essere un’ispirazione per tutti i ragazzini là fuori: anche segnando 11 punti di media in NBA si possono guadagnare 200 milioni di dollari”, aveva detto in un primo momento nel corso di una puntata del podcast “All Things Covered”, per poi ribadire il concetto con un post sul suo account Instagram. Un fotomontaggio di lui — in maglia Lakers n°34 — che va a schiacciare proprio in testa al n°27 degli Utah Jazz, immagine accompagnata da un’altra didascalia senza troppo rispetto per il giocatore francese: “Finirei la partita con 45 punti, 16 rimbalzi e 10 liberi sbagliati in tre quarti. Lui avrebbe 11 punti e 4 rimbalzi, uscendo per falli dopo tre quarti. Sono un gangster”, si legge.