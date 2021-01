In un commento su Instagram, Kevin Durant — ancora in quarantena dopo l’esposizione al COVID-19 — ha indicato in Milos Teodosic il miglior passatore con cui gli sia capitato di stare in campo nella sua carriera. E dire che i due in NBA si sono incontrati solamente una volta!

Dicono che sia la prima impressione quella che conta. Evidentemente Kevin Durant è d’accordo, visto che gli è bastata solamente una partita per incoronare il miglior passatore che abbia mai visto nella sua carriera. E il nome forse vi sorprenderà: pur avendo condiviso il campo con gente del calibro di Steph Curry, Russell Westbrook e Kyrie Irving e giocato contro tutti i più grandi della lega negli ultimi 13 anni, il più grande passatore contro cui abbia giocato è Milos Teodosic. A scriverlo è stato lui stesso commentando su Instagram un video di highlights del playmaker serbo in forza alla Virtus Bologna: “Il miglior passatore con cui io sia mai stato insieme in campo”. Eppure i due si sono letteralmente incontrati solo una volta in regular season NBA, e Teodosic chiuse quella sconfitta dei suoi L.A. Clippers contro i Golden State Warriors con 14 punti e soli due assist a referto — contro i 24 con 8 passaggi vincenti di KD. Evidentemente il ricordo ha molto di più a che fare con gli incontri in area FIBA con le nazionali, in particolare tra Mondiali e Olimpiadi — dove si sono affrontati nella finale per l’oro a Rio 2016. Eppure tanto è bastato per lasciare un’impressione enorme sul due volte MVP delle Finals, che in questo periodo sta affrontando sette giorni di quarantena dopo essere stato esposto al COVID-19.