Draymond Green ai Blazers? Lillard spinge da tempo

Dagli States rimbalzano voci secondo le quali Damian Lillard già da un paio d'anni stia facendo pressioni sulla propria dirigenza per fare di tutto per portare l'ala degli Warriors a Portland. I due sono ottimi amici e Green sarebbe il giocatore ideale per far crescere di livello la pessima difesa dei Blazers

Portland negli ultimi anni si sta confermando una squadra da playoff, ma gli è sempre mancato qualcosa per diventare una serie contender da titolo. Dati alla mano uno dei punti deboli dei Blazers è la difesa, e manca forse anche un po' di personalità oltre a quella di Damian Lillard. E' per questo che - secondo i rumors in arrivo dagli States - proprio la stella della squadra vorrebbe avere al suo fianco un'ala grande specialista in difesa e dal grande carisma come Draymond Green, che è anche un suo ottimo amico. Sarebbero un paio d'anni che Lillard farebbe pressioni sulla sua dirigenza per una trade che gli 'regali' il giocatore degli Warriors, e la pressione starebbe continuando in questa sessione di mercato (la deadline per le trade in questa stagione è fissata al 25 marzo).