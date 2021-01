St. Louis non è certamente una “culla” di talento come Los Angeles o New York, ma ha due dei migliori giocatori della NBA tra i suoi esponenti. Si tratta di Jayson Tatum e Bradley Beal, cresciuti insieme in Missouri nonostante la differenza di età di cinque anni e grandi amici fuori dal campo, oltre a condividere lo stesso trainer personale in Drew Hanlen. E quando si ritrovano l’uno contro l’altro è sempre un divertimento sia per loro che per chi li osserva, come successo questa notte in cui Beal ha segnato 41 punti ma è stato Tatum a portare a casa la vittoria mettendone 32. “Abbiamo parlato per tutta la partita” ha detto la stella dei Celtics. “Io di solito non dico niente a nessuno, ma l’unico con cui faccio trash talking è lui. Giocare contro il mio fratellone in NBA è sempre stato il mio sogno da bambino, perciò mi godo ogni momento in cui possiamo affrontarci. È sempre speciale. Amo competere contro di lui”. Forse è un po’ meno contento Beal, che ha definito la difesa dei suoi Washington Wizards come incapace “di marcare anche solo una macchina parcheggiata”, amareggiato per la settima sconfitta in nove partite nonostante i suoi 35 punti di media (capocannoniere NBA). Tatum invece viaggia a quasi 27 di media, buono per l’ottavo posto nella classifica marcatori, ma soprattutto i suoi Celtics hanno un record di 7-3 e la striscia di vittorie aperta più lunga in NBA (quattro successi consecutivi). Le traiettorie delle loro carriere stanno andando in direzioni opposte, ma il legame che li unisce è indissolubile.