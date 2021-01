Coach Brad Stevens alle prese con grossi problemi di roster in vista della gara della notte contro gli Heat: due giocatori positivi (Robert Williams e Jayson Tatum), Kemba Walker sempre infortunato, altri in isolamento. E allora c'è il rischio - come successo a Philadelphia contro Denver, poi fortunatamente sventato - che Boston-Miami possa anche non giocarsi

Dopo la sfida (a rischio fino all’ultimo) tra Philadelphia e Denver, con i Sixers in campo con soli 7 giocatori (+1, Mike Scott) attivi, il protocollo studiato dalla NBA per proteggere i giocatori dal Covid mette in forte difficoltà anche i Boston Celtics, attesi nella notte alla gara contro i Miami Heat. Due i giocatori positivi per coach Brad Stevens: Robert Williams (annunciato già venerdì) e Jayson Tatum, risultato in realtà negativo a un primo test e positivo a un secondo. Per questo lo status del n°0 biancoverde è ufficialmente ancora “in dubbio” per la gara contro gli Heat, ma se — come sembra — dovesse essere confermata la sua positività, lo stop per la superstar dei Celtics sarebbe molto più lungo (10-14 giorni, la prima stima). Sempre secondo la valutazione in base al “protocollo salute e sicurezza” della NBA, anche Jaylen Brown, Semi Ojeleye e Javonte Green sono da considerarsi “questionable” per la sfida domenicale — nella speranza che però che possano ancora ottenere il semaforo verde, dopo ulteriori test, dalla lega — mentre saranno sicuramente assenti Tristan Thompson e Grant Williams (entrambi venuti a stretto contatto con Robert Williams - anche lui fuori - e quindi messi in isolamento) e Kemba Walker e Romeo Langford (infortunati, anche se la point guard di Boston ha ripreso ad allenarsi e vede il suo rientro più vicino).