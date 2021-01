“In questa situazione così particolare ci tengo a precisare che Doc è soltanto il mio soprannome, non ho avuto nessun ruolo nelle complicate decisioni prese in queste ore”. Inizia con una battuta di Doc Rivers il pre-partita della sfida tra Philadelphia e Denver, una gara che i Sixers non avrebbero voluto giocare vista la lunghissima lista di assenze. Tutto iniziato con la positività di Seth Curry, con il successivo tracciamento dei contatti e la lista dei giocatori in quarantena che è iniziata a diventare troppo lunga per permettere a Philadelphia di scendere in campo. Le regole NBA parlano chiaro: con meno di otto giocatori a disposizione la gara va rimandata. Ai sei arruolabili però la lega ha comunicato meno di quattro ore prima della palla a due che potevano aggiungersi anche Paul Reed, Danny Green e soprattutto Joel Embiid - più volte venuto a contatto con Seth Curry prima di riscontrare la sua positività, ma tra quelli che la NBA ha scelto di liberare dalla quarantena. In nove si può giocare: problema risolto, almeno fino a quando Philadelphia non ha comunicato che alla lista degli indisponibili nella quale già figuravano Seth Curry, Furkan Korkmaz, Terrance Ferguson, Tobias Harris, Shake Milton, Vincent Poirier e Matisse Thybulle bisognava aggiungere anche gli infortunati Joel Embiid e Ben Simmons. Nove meno due fa sette, sembrava il segno definitivo che la partita sarebbe stata rimandata. Pochi minuti dopo però, l'ennesimo colpo di scena: i Sixers aggiungono alla lista dei giocatori disponibili anche Mike Scott - infortunato, ma inserito tra i giocatori da portare in panchina per far tornare i conti. “Non metterà piede in campo”, aveva assicurato già prima della palla a due coach Rivers, e così è stato. Inutile rischiare in una partita del genere, segnata già prima della palla a due da una delle tante situazioni paradossali con cui la NBA e il mondo intero sono costretti a confrontarsi da quasi un anno.