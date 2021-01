I Dallas Mavericks, così come già accaduto a Boston e Washington nelle scorse ore, sono stati costretti a chiudere il campo di allenamento a seguito della positività di Maxi Kleber - il secondo caso all’interno del gruppo squadra nel giro di tre giorni. È già partito il monitoraggio dei contatti del giocatore e una nuova serie di test per circoscrivere il contagio e per capire quanti componenti tra giocatori e staff dovranno mettersi in quarantena per almeno sette giorni. Kleber si aggiunge quindi a Jalen Brunson, Dorian Finney-Smith e Josh Richardson che già da 48 ore sono isolati dal resto del roster a seguito della positività di uno dei tre (Dallas non ha comunicato ulteriori dettagli a riguardo). Tutti e tre sono rimasti a Denver in quarantena a seguito della partita vinta dai Mavericks contro i Nuggets. Di sicuro questi giocatori non prenderanno parte alla sfida di domani notte contro New Orleans, nella speranza che nelle prossime ore non si aggiungeranno altri nomi alla lista di indisponibili.