Nel corso della sua carriera CJ McCollum ha già vinto un premio di Giocatore Più Migliorato dell’anno, quando nel 2015-16 (al suo terzo anno nella NBA) è passato da 6.8 a 20.8 punti a partita prendendosi un posto in quintetto al fianco di Damian Lillard senza più lasciarlo. Eppure anche alla soglia dei 30 anni la guardia dei Portland Trail Blazers non ha smesso di migliorare e in queste prime dieci partite di stagione sembra essere salito a un livello addirittura superiore. McCollum sta viaggiando a 28.1 punti di media, miglior realizzatore dei Blazers, e sta tirando con le migliori percentuali della carriera in termini di efficienza (59.4% di percentuale effettiva), oltre a garantire 5 assist a partita (attualmente suo career high). Un miglioramento dovuto alla grandissima partenza dalla lunga distanza, con McCollum che abbina la precisione (44.5%) a un volume gigantesco (11 triple di media a partita, solo Steph Curry è in doppia cifra come lui), portandolo a sfiorare le 5 triple segnate a gara, il miglior dato di tutta la lega. Un miglioramento dovuto alla maggiore enfasi data dal coaching staff sul tiro da tre punti in questa stagione, nonostante lui stesso non sia così soddisfatto: “Sono un tiratore d’élite, ma ho lasciato dei punti per strada sbagliando delle triple aperte” ha detto dopo i 37 punti rifilati a Sacramento, in cui ha tirato 6/11 dalla lunga distanza. “Ne ho segnate di difficili, ma quelle si possono anche sbagliare. Ne ho lasciate alcune che invece erano non contestate”.