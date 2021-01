Lo scambio che ha portato James Harden ai Brooklyn Nets ha coinvolto altri sei giocatori e quattro squadre in totale, cambiando diversi scenari in giro per la lega. Tra i giocatori interessati c’è Caris LeVert, che i Nets hanno sacrificato per arrivare ad Harden ma che gli Houston Rockets hanno preferito girare a Indiana per prendere Victor Oladipo, scommettendo sul suo ritorno ai livelli di All-Star. Su LeVert, però, sono in tanti a voler scommettere, a partire da un sostenitore d’eccezione: Damian Lillard. La stella dei Portland Trail Blazers, interrogata sui social, ha detto la sua sul passaggio di LeVert ai Pacers: “Penso che adesso decollerà” è stata la sua previsione. E in effetti la guardia 26enne nella bolla di Orlando ha dimostrato di poter essere un realizzatore di alto livello, viaggiando a 25 punti di media per una squadra in cui era il principale terminale offensivo. Ai Pacers non sarà così, visto che ci sono altri giocatori di alto livello come Domantas Sabonis, Malcolm Brogdon e Myles Turner in attesa che torni anche TJ Warren, ma con un ruolo chiaro nelle gerarchie della squadra potrebbe davvero salire ulteriormente di livello e affermarsi come una delle migliori guardie tiratrici della NBA.