La prima partita di basket di sempre è datata 21 dicembre 1892 e a idearla — è risaputo — fu un professore canadese di nome James Naismith. Due cesti di vimini appesi in palestra a 3.05 da terra (e una scala di fianco, perché i cesti non erano bucati e quindi il pallone restava al loro interno a ogni canestro, e andava recuperato) e una nuova attività per far divertire i ragazzi della YMCA durante i mesi invernali, quando per le rigide temperature era difficile fare sport all’aperto. Ma se il 21 dicembre è la data di disputa di quella prima partita, soltanto il 15 gennaio di quello stesso anno Naismith pubblicò le 13 regole da lui ideate su “The Triangle”, il giornale universitario dello Springfield College, dove insegnava. È quella allora la data di nascita ufficiale della pallacanestro, ricordata oggi anche dal “doodle” di Google, il motore di ricerca più popolare al mondo. Fanno 129 anni, a dodici mesi soltanto da una importante cifra tonda: ma il basket non dimostra per nulla la sua età, e continua a incantare come dal primo giorno.