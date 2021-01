La trade si è conclusa e Indiana ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Caris LeVert in squadra. Ma è un innesto che lascia al momento i Pacers e soprattutto il diretto interessato con il fiato sospeso, dopo che durante gli esami e le visite che sempre precedono uno scambio, è stato trovato un nodulo sul suo rene che andrà ulteriormente analizzato nei prossimi giorni. Al momento l’unica certezza è che l’ex giocatore di Brooklyn resterà fuori a tempo indeterminato, focalizzato solo ed esclusivamente per capire la gravità del problema: “A nome della mia famiglia e di me stesso, voglio ringraziare gli Indiana Pacers per il loro supporto in questo momento complicato - scrive LeVert in un comunicato - Siamo grati per l’estrema completezza degli esami svolti e non vedo l’ora di risolvere ogni tipo di problema per poter entrare a far parte di questa grande organizzazione il prima possibile”. Kevin Pritchard, presidente della basketball operation dei Pacers, ha sottolineato di essere super fiducioso del ritorno in campo di LeVert. “Appena ci siamo resi conto di alcune difficoltà mediche, abbiamo fatto di tutto per dargli una mano e per garantirgli il massimo supporto”. Inoltre ha sottolineato come le rassicurazioni arrivate dagli specialisti a seguito della visita gli abbiano permesso di concludere la trade - che per ragioni mediche sarebbe potuta saltare, mettendo quindi in discussione eventualmente anche il passaggio di Harden ai Brooklyn Nets. Indiana invece ha deciso di scommettere su LeVert, di farlo sentire a casa nonostante fosse appena arrivato, nella speranza di poter godere il prima possibile delle sue giocate sul parquet.