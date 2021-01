A Philadelphia hanno sperato fino all’ultimo di mettere sotto contratto James Harden, convinti di avere a disposizione la pedina ideale per convincere Houston: offrire un giocatore del livello di Ben Simmons come contropartita. Un talento giovane, un All-Star di prospettiva, esattamente quello di cui i Rockets avevano bisogno per lasciarsi alle spalle gli otto anni trascorsi con il Barba. Stando alle ricostruzioni - in parte riviste a seconda della fonte che riporta le notizie - Philadelphia era pronta a mettere sul piatto l’All-Star australiano, Mathisse Thybulle (che così bene ha fatto nel suo anno da rookie) e un non meglio specificato pacchetto di scelte future al Draft. Un bel bottino, se non fosse che Houston non ha voluto portare a termine l’affare perché non del tutto convinta della bontà dell’offerta. Anche in questo caso, le versioni sono discordanti: alcuni dicono che il proprietario dei texani Tilman Fertitta - in aperta rottura con Daryl Morey negli ultimi 12 mesi - non sia voluto andare incontro alle richieste del suo ex GM, facendone dunque una questione personale. Altri invece alludono alla volontà di aggiungere anche Tyrese Maxey al pacchetto di giocatori che i Sixers avrebbero dovuto cedere. La promettente scelta al primo giro al Draft sarebbe stata dunque la ragione che ha fatto saltare il banco?