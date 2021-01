NBA, Martin Luther King Day: super giornata su Sky

Nella giornata in cui si celebra la figura di Martin Luther King - che negli USA ricordano ogni anno nel terzo lunedì del mese di gennaio - Sky Sport vi farà compagnia per tutta la serata, trasmettendo tre gare con il commento in italiano e con altri due appuntamenti da non perdere in piena notte (e in replica nella giornata di domani), tra cui Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors. Queste le sfide da seguire e gli orari da ricordare per non perdersi nulla di un’altra grande nottata in compagnia della NBA