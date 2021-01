Un anno senza Kobe Bryant . Una giornata, il 26 gennaio, che riporta alla mente la tragedia che ha tolto la vita al Black Mamba, a sua figlia Gianna e agli atri sette passeggeri dell'elicottero precipitato sulla collina di Calabasas . Una morte che ha profondamente colpito l'opinione pubblica, andando ben oltre gli appassionati NBA e lasciando un senso di tristezza e impotenza anche a un anno di distanza. Sky Sport dedicherà l'intera giornata al Black Mamba , con una programmazione speciale su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA - oltre alla sezione su on demand. Questi tutti gli appuntamenti da non perdere:

La programmazione su Sky Sport Uno:



Ore 12: Intervista ad Ahmad Rashad su Kobe Bryant

Ore 12.30: Speciale Basket Room - Kobe live4ever

Ore 13: Special - Kobe Bryant through the years

Ore 18: Intervista ad Ahmad Rashad su Kobe Bryant

Ore 23.15: Speciale Basket Room - Kobe live4ever



La programmazione su Sky Sport NBA (oltre alla riproposizione degli speciali in onda su Sky Sport Uno):

Ore 11.30: L.A. Lakers-Toronto Raptors del gennaio 2006 - la partita da 81 punti di Kobe Bryant

Ore 15.15: L.A. Lakers-Utah Jazz dell’aprile 2016 - l’ultima partita in carriera in NBA di Kobe Bryant

Ore 17.45: L.A. Lakers-Toronto Raptors del gennaio 2006 - la partita da 81 punti di Kobe Bryant

Ore 21.30: L.A. Lakers-Utah Jazz dell’aprile 2016 - l’ultima partita in carriera in NBA di Kobe Bryant



Tutti gli speciali dedicati a Kobe Bryant disponibili on demand in una sezione dedicata: