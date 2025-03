Quando si tratta di Kawhi Leonard , il mistero è un elemento quasi imprescindibile. L’ex Spurs e Raptors è forse il giocatore più enigmatico della storia recente della NBA , e la sua proverbiale ritrosia a comunicare con i media ha, tra le altre cose, reso spesso complicatissimo capire l’andamento del percorso di recupero dai tanti infortuni patiti negli ultimi anni. E anche questa stagione era cominciata in salita per Leonard , che in estate aveva dovuto dare forfait alle Olimpiadi di Parigi per recuperare dall’infortunio al ginocchio sinistro . Una fase di recupero, quella dell’ MVP delle Finals 2014 e 2019 , che si è protratta anche per tutti i primi due mesi di regular season . Dopo aver debuttato in stagione lo scorso 4 gennaio , poi, Leonard è sembrato passare da una fase forse inevitabile di rodaggio , con minutaggi limitati e prestazioni al di sotto dei suoi standard. Nelle ultime due settimane , però, Kawhi pare aver cambiato decisamente marcia, finendo per assomigliare parecchio al giocatore dominante di qualche anno fa .

Kawhi in formato playoff, i Clippers volano

Nelle ultime 8 partite, in cui la squadra ha raccolto 6 vittorie, Leonard ha viaggiato a 27 punti, 7.9 rimbalzi e 3.8 assist di media, tirando con il 59.3% dal campo e il 56.1% da dietro la linea dei tre punti. Sono statistiche in tutto e per tutto simili a quelle mandate a referto durante le sue migliori stagioni a San Antonio e a Toronto, arrivate poi in un contesto di squadra che ha visto i Clippers scalare posizioni a Ovest. Al momento i ragazzi di coach Tyronn Lue sono 6°, e se Warriors e Timberwolves inseguono a una incollatura, Memphis, attualmente 5^, non è troppo distante. La vittoria numero 42 in regular season, arrivata nella notte a Brooklyn grazie soprattutto ai 31 punti di un Leonard scintillante, ha tra le altre cose la 14^ stagione consecutiva con un record vincente per i Clippers, che hanno così stabilito la striscia aperta di stagioni vincenti più lunga di tutta la NBA. E con un Kawhi così, salute e infortuni permettendo, sognare una primavera da outsider ai playoff non è affatto vietato.