Gli Warriors nei 161 minuti in cui hanno schierato il loro quintetto migliore in campo (sulla carta) hanno realizzato 73 punti in meno degli avversari: colpa della chimica di squadra che manca, dell'identità ancora da trovare e soprattutto del lavoro da fare in palestra per provare a crescere

La partita persa contro gli Utah Jazz è stata la goccia che potrebbe aver fatto traboccare il vaso: il quintetto titolare degli Warriors infatti è sotto osservazione da diverso tempo. La scoppola da 19-2 incassata in avvio nell’ultima gara ha fatto arrabbiare non poco anche Steph Curry, che non ha mai nascosto le difficoltà degli Warriors in questo avvio di regular season, ma al tempo stesso consapevole che ci vorrà molto lavoro per far tornare i conti: “Il nostro quintetto di partenza, così come tutto il resto, è in corso di definizione. I numeri non sono fantastici, anzi, ma stiamo provando al momento di trovare il modo di far funzionare le cose sin dalla palla a due… dobbiamo capire che nulla si risolve senza il nostro sforzo, ma se mi chiedete una risposta onestamente non so quali siano le cause”. Va detto che, dopo gli avvii spesso claudicanti, la squadra di San Francisco è riuscita più volte a invertire la rotta - una tendenza che lascia intuire che i problemi potrebbero essere risolti rimescolando un po’ le carte.