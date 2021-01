All-Star Game: partono le selezioni app e social

L’All-Star Game così come lo conosciamo non ci sarà, ma gli All-Star in giro per la lega ci sono eccome. Per questo la NBA ha ufficialmente aperto le votazioni per selezionare le stelle della Eastern e della Western Conference - una lunga fase di voto che terminerà alle mezzanotte (ET) del prossimo 16 febbraio. Fino a quel momento, tutti gli appassionati NBA possono esprimere la loro preferenza attraverso la app ufficiale NBA (questo il link al quale votare: https://vote.nba.com/en?cid=nba:allstar21:institutional:nbacom:articles:vote:global) o via Twitter - come ormai accade da diversi anni. Ci saranno dei giorni speciali, detti “2 per 1”, in cui ogni indicazione varrà doppio (30 gennaio, 2 febbraio, 4 febbraio, 13 febbraio e 16 febbraio) e per avere tutte le indicazioni del caso basterà seguire quanto spiegato sul sito. Non resta altro che mettersi all’opera e fare le proprie valutazioni: in ballo per diversi giocatori (da Kevin Durant in giù) un bel po’ di bonus e di dollari.