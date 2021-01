Come se non bastasse il suo ruolo di opinionista (e le polemiche all’ordine del giorno, l’ultima quella con Donovan Mitchell): Shaquille O’Neal fermo non riesce proprio a stare e allora — lo ha svelato lui stesso — a marzo potrebbe tornare su un ring della AEW (All Elite Wrestling), federazione di wrestling USA i cui match vengono trasmessi dal network TNT, lo stesso dove lavora come opinionista l’ex campione NBA. Anche se i dettagli non sono ancora stati rivelati, la sfida lanciata in diretta da O’Neal a Cody Rhodes è per un match da tenersi a marzo, e quindi probabilmente in occasione del Revolution, uno degli appuntamenti pay-per-view più attesi tra quelli offerta dalla AEW. La sfida è stata prontamente accettata da Rhodes, che ha rilanciato proponendo un incontro a quattro con Red Velvet al suo fianco, pronti ad affrontare Shaq e Jade Cargill. Come detto per l’ex superstar NBA si tratterebbe non certo di un debutto ma di un ritorno nei panni di lottatore su un ring di wrestling: di lui ad esempio si ricorda l’apparizione a WrestleMania 32 quando finì per sfidare niente meno che una leggenda come Andre The Giant.